ميزانية رمضان وشركات الوهم العقارى.. أهم موضوعات التوك شو

التوك شو

رحاب صبحى



تنشر "المال"، أهم الموضوعات التي تناقشها برامج "التوك شو"، مساء اليوم السبت 12 مايو 2018.



ميزانية رمضان فى "الستات مايعرفوش يكدبوا"



يناقش برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "سى بى سى"، فى الثالثة عصرًا، تخصيص ميزانية رمضان وعن عادات استهلاك المصريين فى الشهر الكريم.



شركات الوهم العقارى فى "الأفوكاتو" على القاهرة والناس



يفتح الدكتور أيمن عطا الله، فى برنامجه "الأفوكاتو" على قناة القاهرة والناس، فى السابعة مساء اليوم، ملف شركات الوهم العقارى، ويجيب على الأسئلة هل هناك تشريعات كافية لحماية المواطنين من شركات النصب العقاري؟ وما هي أشهر طرق النصب العقاري؟



ويستضيف برنامج "الأفوكاتو" فى هذه الحلقة، الدكتور أسامة ناصف وشندى سعيد.



رئيس راديو وان ضيف برنامج "وسط الدايرة"



يحل المنتج والإعلامي خالد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة "راديو وان"، ضيفًا على الإعلامي سالم العدوي، مقدم برنامج "وسط الدايرة" المذاع على قناة "العاصمة" فى الخامسة والنصف مساءً.



ويكشف حلمي خلال الحلقة العديد من كواليس الإذاعة المصرية، وبدايته في مجال الإعلام، بالإضافة إلى تأثير الراديو على حياتنا اليومية، ويتطرق الحديث إلى كواليس تأسيسه لراديو DRN وكيف حققت نجاحًا كبيرًا في أقل من شهرين.



إيمان البحر درويش فى "بوضوح" على الحياة



يستضيف الإعلامى عمرو الليثى فى برنامجه "بوضوح" على قناة الحياة فى العاشرة مساءً، الفنان والمطرب إيمان البحر درويش، فى أول ظهور إعلامى له بعد مرضه.



ومن المقرر أن يقدم إيمان البحر درويش بعض أغانيه الشهيرة خلال الحلقة، ويتحدث عن الكثير، وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية، وفترة مرضه الأخيرة وأصعب اللحظات التى مر بها.