وزير قطاع الأعمال يعرب عن اعتزازه بالنتائج المحققة لمصر للألومنيوم



يتفقد موقع مشروع التوسعات.. ويوجه بإضافة منتجات جديدة



المال-خاص



فى إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء والمشروعات المستقبلية، قام خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادى فى محافظة قنا، برفقة كل من الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم.



وتفقد الوزير، خلال الزيارة، المصانع والخلايا والمسابك والورش، حيث استمع إلى شرح من مسؤولى الشركة عن سير العمل فى مراحل الإنتاج المحتلفة، كما حرص على لقاء عدد من العاملين والتواصل معهم، معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة.



كما أجرى بدوى جولة تفقدية بموقع مشروع التوسعات الجديد للشركة والذى يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور بأحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل.



وفى ختام الزيارة الميدانية للشركة، التقى الوزير مجلس إدارة مصر للالومنيوم ورؤساء القطاعات وأعضاء النقابة العمالية، حيث استمع إلى عرض من رئيس الشركة حول الموقف الفنى والمالى لها ونتائج الأعمال الأخيرة، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية وعلى رأسها مشروع التوسعات الجديد والذى يقام مساحة حوالى 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا.



ووجه الوزير إدارة الشركة بدراسة إنشاء صناعات جديدة فى إطار مشروع التوسعات بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من الخام، وضرورة الانتهاء من الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع الجديد فى أقرب وقت ممكن.