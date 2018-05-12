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سيـــاســة
برلمانيون لروسيا اليوم : السيادة لا تقاس بالتصويت الإلكترونى
السبت 12 مايو 2018 02:10 م
حلايب وشلاتين
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حلايب وشلاتين
ياسمين فواز:
استنكر نواب بالبرلمان وضع موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني أمس الجمعة، استفتاء على حول تبعية مثلث حلايب وشلاتين للدولة المصرية أو دولة السودان، مؤكدين أن سيادة الدول لا تقاس بالتصويت الإلكتروني .
وطالب البعض الموقع الإخبارى بتقديم اعتذار رسمي عن ما تم عرضه لكون التصرف يخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد النائب محمود يحيى رفضه لما قام به موقع "روسيا اليوم" من وضع استفتاء على موقعها الإلكتروني حول تبعية مثلث حلايب وشلاتين للدولة المصرية أو دولة السودان.
وأضاف في تصريحاته لـ "المال" أن ما قام به الموقع الإخباري يخلو من المعايير المهنية المتبعة، متسائلا : "ما الجدوى من هذا الاستفتاء سوى تحقيق الرواج الإعلامي ؟".
وشدد علي أن السيادة لا يمكن حسمها بتصويت إلكتروني، مؤكدا أن توقيت نشر للاستفتاء يدعو إلى الدهشة؟".
واستنكر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، قيام موقع "روسيا اليوم" بنشر استطلاع للرأى حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو للسودان .
وأكد رفضه تصرف تلك الجهة الإعلامية الروسية بتدخلها فى شئون مصر الداخلية، موضحا أنه تصرف غير مقبول ويخالف القوانين الدولية والأعراف .
وأشار إلي أن سيادة مصر ثابتة وراسخة وأن العلاقات الدولية لاتقوم إلا على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن هذا الإجراء استفز جموع المصريين والمطالبين بالاعتذار عما بدر من هذا الموقع نتيجة تصرفات غير مسئولة .
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