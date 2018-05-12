مصر تستنكر استطلاع روسيا اليوم حول حلايب

حلايب وشلاتين



المال - خاص



رداً على استفسار عن موقف مصر من استطلاع الرأى الذى أجرته قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكترونى يوم الجمعة 11 مايو الحالى بشأن حلايب، أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الخارجية تواصلت صباح اليوم مع الجانب الروسى للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذى قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض.



وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى قرر إلغاء حوار كان مقرراً أن يجريه مع قناة روسيا اليوم صباح السبت بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2) فى موسكو يوم الإثنين المقبل، وذلك على خلفية الاستطلاع المشار إليه.