الخارجية تهيب بالمواطنين التأكد من صحة عقود العمل ببلغاريا

بلغاريا



المال - خاص



تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين فى السفر إلى دولة بلغاريا، بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض العمل التى يتم الترويج لها من خلال شبكة الإنترنت والوسطاء، وذلك على ضوء متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين من عمليات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج لعقود عمل وهمية في بلغاريا، بالإضافة إلى تقاضى مبالغ مالية منهم لتسهيل سفرهم إلى هناك.



وطالب السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج المواطنين بالتأكد من صحة عقود العمل، فضلا عن ضرورة توثيقها في السفارة البلغارية بالقاهرة مع التأكد من صحة تأشيرات الدخول إلى بلغاريا.





