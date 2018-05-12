ننشر قرارات اجتماع مجلس نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

رحاب صبحى



ناقش اجتماع مجلس نقابة الأطباء -أمس الجمعة- قضية الدكتور محمد حسن طبيب العظام بمستشفى العاشر من رمضان، المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها، الذي صدر ضده حكم بالحبس سنة والعزل من الوظيفة وغرامة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وموضوع كليات العلوم الطبية، وإتخذ عدة قرارات، وهى:



1- تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي للدكتور محمد حسن واستئناف الحكم الصادر ضده والمطالبة ببراءته، مع تحمل النقابة لقيمة الكفالات والمصاريف القضائية.



2- التأكيد على طلب التحقيق مع وكيل النيابة في الشكاوي السابق إرسالها لتفتيش النيابات.



3- تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بإعداد مخاطبة للنائب العام بطلب إصدار نشره دورية بوضع نظام لاستدعاء الأطباء للنيابة أثناء تأدية عملهم، مع ضرورة مراعاه طبيعة عمل الأطباء لعدم تكرار المشكلة مستقبلًا.



4- تكليف الإدارة القانونية باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التعدي على مهنة الطب، ورفع دعاوي قضائية عاجلة بخصوص كليات العلوم الطبية، وكذلك ضد كل من ينتحل صفة طبيب.



5- التأكيد على ضرورة إعادة مسمى كليات العلوم (الطبية) لتصبح كليات علوم (صحية)، مع النص باللائحة الجامعية على أن الخريج سيكون مسماه (تقني أو علمي) وليس (أخصائي أو مساعد أخصائي)، وسيكون عمله طبقاً لتعليمات الطبيب وتحت إشرافه، مع تعديل قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنفس الطريقة.



6- تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بإعداد ملف بلاغ للرقابة الإدارية يفيد بوجود شبهات فساد في تعديل قرارات إنشاء ولوائح كليات العلوم (الصحية) للتحقيق في جميع جوانب الموضوع.



7- دعوة الأقسام المعنية بجميع كليات الطب لإصدار قرارات بالامتناع عن التدريس أو التدريب لطلاب كليات العلوم الطبية لحين تصحيح أوضاعها.



8- مخاطبة رئاسة الجمهورية للقاء وفد نقابي لشرح مشكلات الأطباء والمهنة والتعسف ضدهم في الفترة الأخيرة.