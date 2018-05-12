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نقل وملاحة
دعاوى قضائية تطالب بإلغاء زيادة تذاكر المترو
السبت 12 مايو 2018 01:31 م
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المترو
نجوى عبد العزيز:
أقام المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد، طعنا بمحكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لمخالفته الدستور والقانون وعدم مشروعية القرار لبنائه على سبب غير صحيح، بالإضافة إلى سبب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
اختصم الطعن الجهاز المركزي للمحاسبات لبيان التقارير المالية عن المخالفات والخسائر التي تريد الدولة تحمليها لمحدودي الدخل.
واختصم وزير النقل وآخرين، وقال: "بموجب الدستور تلتزم الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وكان يجب على الجهة الإدارية عدم تحميل محدودي الدخل السياسات الخاطئة لإداراتها مترو الأنفاق، فضلا عن أنه انحراف عن السلطة وهي مقتضيات المصلحة العامة.
وكان حامد سالم المحامى، قد أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، للمطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة «مجموعة محطات» تذكرة.
واختصم الطعن وزير النقل بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، و رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته، مشيرا إلى أنه بتاريخ 10- 5- 2018 أصدرت الجهة الإدارية قرارا بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 11- 5- 2018، وتمت الزيادة والتقسيم على استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات بسعر 3 جنيهات للتذكرة ، واستخدام منطقتين وتشمل 16 محطة بسعر 5 جنيهات للتذكرة ، و
استخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسعر 7 جنيهات للتذكرة.
النقل
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