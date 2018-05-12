مشادات كلامية وطوابير على تذاكر المترو وانتشار للشرطة



العاملون فى الشبابيك: الركاب يتطاولون علينا بالشتائم بعد الزيادة

مسئول حكومى: 800 مليون جنيه حصيلة الزيادة سنوياً وستوجه للصيانة



مدحت إسماعيل



شهدت محطات مترو الأنفاق، فى ثانى أيام تطبيق نظام ربط التعريفة بعدد المحطات، خاصة فى بداية الخط ازدحاما شديدًا وارتباك، فى الحصول على التذاكر، بسبب عدم معرفة الكثير من ركاب المرفق، حساب المحطات وقيمة التذاكر التي سيحصل عليها، وكان من أبرز المواقع التى شهدت تدافعا وتذمرا، ومشادات كلامية بين الركاب صباح اليوم، شبرا الخيمة فى بداية الخط الثانى للمترو، ومحطة المرج الجديدة والقديمة فى بداية الخط الأول.



كما شهد المترو، انتشاراً لشرطة النقل، بكل المحطات، تحسباً لوقوع مشادات، أو اشتباكات بين الركاب، فى نفس الوقت أبدى العاملون فى عدد من شبابيك التذاكر غضبهم من سوء معاملة الركاب، مشيرين إلى أنهم ليس لهم ذنب فى رفع التذاكر.



وقال مصدر مسئول، إن حصيلة الزيادة ستصل إلى 800 مليون جنيه، وسيتم توجيها لصيانة المرفق، وشراء قطع الغيار، مؤكدا أن الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو لن تحقق أى أرباح من الزيادة وانما ستقوم بسداد ما عليها من التزامات وديون فقط.



فى جولة قامت بها "المال"، فى عدد من محطات خطي المترو الأول " حلوان ـ المرج"، والثاني " شبرا الخيمة ـ المنيب"،، رصدت خلالها صدى صدور قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات المتضمن رفع التذاكر من 2 جنيه لتصبح 3 جنيهات فى 9 محطات، و5 جنيهات فى 16 محطة، و7 جنيهات لباقى الخط.



فى البداية قال أمين محمد، أحد ركاب المترو من محطة كوبري القبة، جامعة القاهرة، أنه تلقى أمس الأول قرار رفع التذاكر كالصاعقة التي وقعت علي قلبه، قائلاً" انا كدا هدفع 300 جنيه للمترو فى الشهر، ونفس القيمة للمواصلات الداخلية للسكن ومكان العمل، مضيفاً: " انا هدفع 600 جنيه مواصلات فى الشهر وانا بقبض 1200 جنيه".



وتابع:" على الحكومة التراجع عن ذلك القرار، لأن المترو المرافق الحيوية التي يستخدمها ملايين الركاب يوميًا، " الناس مش هتقدر تكمل كدا احنا خلاص هنموت من كتر الغلاء" هكذا يؤكد أمين تضرره من القرار.



واتفق معه، أحمد عادل، مهندس فى احد الشركات، بأن رفع تذكرة المترو لـ7 جنيهات، قرار صادم ومجحف ولم يراع الفئة الفقيرة فى المجتمع، وأيضاً الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع ": مضيفاً المرتبات بندفعها فى المواصلات والكهرباء والمياه".



فى نفس الوقت استنكر العاملون فى شبابيك تذاكر المترو معاملة الركاب، بعد قرار رفع التذاكر، يقول حسن عبدالله أحد العاملين فى محطة مترو كوبري القبة، إن الركاب اصبحوا يتطاولون عليهم بشكل مستمر، وتوجيه شتائم غير لائقة لا أحد يتقبلها على نفسه.



وتابع:" كلنا متضررين من قرارات رفع الأسعار عموماً، واحنا شغالين فى المترو ملناش ذنب فى زيادة التذاكر".



فى سياق متصل، شهدت المحطات، انتشارا لشرطة النقل والمواصلات، على الأرصفة، وبجوار شبابيك التذاكر، فضلاً عن تشغيل الاذاعة الداخلية للمترو لإذاعة النظام الجديد فى التسعير.



وكانت وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت مساء الخميس الماضي تغيير منظومة ادارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، لصبح سعر التذكرة بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ 5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ 7 جنيهات.



وأشارت وزارة النقل فى بيانها، إلى أنه تمت مراعاة للبعد الاجتماعي، وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.



وطالبت " النقل"، مستخدمى المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب ، وتتضمن أنواع الاشتراكات للاشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنين جنيه 97 قرشا بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض ٤٤.٤%



وقالت إن ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ المرفق، خاصة وأن هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦_٢٠١٧ و٢٠١٧ /٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر ب ٦١٨.٦ مليون جنيه.