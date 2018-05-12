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بورصة وشركات
أوراسكوم للاتصالات اﻷنشط بالبورصة المصرية للأسبوع الثاني
السبت 12 مايو 2018 01:04 م
شركة أوراسكوم للاتصالات
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شركة أوراسكوم للاتصالات
أسماء السيد
تصدرت شركة "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا"، قائمة الشركات اﻷنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول للأسبوع الثاني على التوالي، بحجم تداول 242.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 199.1 مليون جنيه.
وجاء في الترتيب الثاني، شركة "القلعة للاستشارات المالية" بكمية 199.4 مليون ورقة مالية بقيمة 538.1 مليون جنيه، ثم شركة "مجموعة عامر القابضة – عامر جروب" بكمية تداول 135 مليون ورقة مالية بقيمة 47.5 مليون جنيه، تلاها "مجموعة بورتو القابضة"، و"جلوبال تيلكوم".
وخيم التراجع على مؤشرات البورصة ليسجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بـ 3.8% عند 17155 نقطة، وهبط نظيره السبعيني بـ 2.8% عند 854 نقطة، و اﻷوسع نطاقًا بـ 4% عند 2196 نقطة، وبلغت قيم التداول إجمالاً خلال اﻷسبوع 7.5 مليار جنيه بحجم 1.3 مليار ورقة مالية منفذة على 150 ألف عملية.
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