البريد: إنهاء تطوير 1000 مكتب وتحويلها لمراكز متكاملة نهاية العام ‎

أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد



المال –خاص



عقد أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اجتماعاً موسعاً مع جميع قيادات الهيئة على مستوى الجمهورية، لوضع خطط العمل فى الفترة المقبلة حيث قال إن الهيئة أصبحت ذراع الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التخفيف على المواطنين، موضحاً أنه لابد من الاستعداد لتقديم أى خدمة جديدة فى أسرع وقت وبجودة عالية.



وأكد رئيس البريد فى بيان صحفى اليوم أنه تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير المكاتب والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام وتهدف إلى تطوير 1000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تهدف الى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.



وطالب أحمد عبد الحليم رؤساء المحاور والقطاعات ومديريرى العموم والإدارات على مستوى الجمهورية بضرورة عقد لقاءات تواصل مستمرة مع العاملين لتوصيل الصورة الدقيقة والواضحة والصحيحة عن موقف الهيئة وذلك بهدف القضاء على جميع الشائعات.



كما وجه جميع قيادات الهيئة الشكر للمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ثقته الغالية بتكليف ابن من أبناء الهيئة لرئاسة البريد مؤكدين دعمهم الكامل لقرار تولى أحمد عبد الحليم رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



ومن أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة للوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات وعرض التحديات لايجاد طرق لحلها والاهتمام بتدريب العاملين وتحفيزهم وتحديث البنية التكنولوجية على مستوى الجمهورية لكى تستوعب جميع الخدمات التى سيتم استحداثها خلال الفترة المقبلة وضرورة سرعة الانتهاء من توريد ماكينات الـ ATM وتوزيعها على المكاتب بمختلف المحافظات فى أسرع وقت للقضاء على مشكلة الزحام بالمكاتب والتخفيف على المواطنين.