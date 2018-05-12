برلماني: توقيت زيادة أسعار تذاكر المترو خاطئ

الخط الأول لمترو الأنفاق

ياسمين فواز



تقدم النائب اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وهشام عرفات وزير النقل، حول زيادة أسعار تذاكر المترو.



وجاء في البيان: "أن الحكومة تتعمد إتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين، دون تمهيد مُسبق أو الرجوع للبرلمان، ما يضعنا نحن كنواب عن الشعب في حرج شديد مع أبناء دوائرنا".



وأضاف: "أن زيادة أسعار تذاكر المترو جاء في توقيت خاطئ، فكلها أيام ويستقبل المواطنون شهر رمضان الذي تكثر فيه احتياجاتهم المعيشية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة".



وتابع: "أصبح زيادة أجور ومرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات، أمر ضروري ولاغنى عنه ولابد من التحرك العاجل في هذا الاتجاه حتى ننتهي من تحقيقه، حتى لايتحمل المواطنون أكثر من طاقتهم".