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استثمار
بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة عين شمس
السبت 12 مايو 2018 12:05 م
بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة عين شمس
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بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة عين شمس
المال - خاص
وقع معهد إعداد القادة بحلوان بروتوكول تعاون مع مركز التعليم الإلكترونى المدمج بجامعة عين شمس؛ بهدف تنفيذ دورات تدريبية مشتركة بين الجانبين مع استصدار شهادات معتمدة من الجامعة لتلك البرامج، خاصة فى مجال إعداد المدرب المعتمد.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر قادرة على تنفيذ البرامج التدريبية التى تلبى الاحتياجات التدريبية فى مصر والعالم العربي، فضلًا عن تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وينص البروتوكول على تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجال التدريب وإعادة تأهيل طلاب وموظفى وأعضاء هيئة التدريس الجامعات والمعاهد المصرية، وكذلك إجراء مشاريع مشتركة فى هذا المجال، فضلًا عن تبادل الزيارات بين الطرفين لدعم التعاون، على أن يتحمل معهد إعداد القادة بحلوان تكاليف التدريب بالكامل للبرامج التدريبية المنعقدة بالمعهد، وتقوم جامعة عين شمس بإصدار الشهادات معتمدة من الجهتين بعد إتمام البرنامج التدريبي.
وقع البروتوكول د.طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، ود.حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكترونى المدمج بجامعة عين شمس.
التعليم العالي
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