تسليم أراضي الحاجزين بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.. غدًا

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ غدًا الأحد، وحتى الثلاثاء، في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية (المرحلة الأولى والثانية) بالحى الثانى بالمدينة.



وأوضح أنه يجب إحضار بطاقة الرقم القومى، وإخطار التخصيص وإيصالات السداد (صور المستندات + الأصول للاطلاع)، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل رسمى معتمد خاص محدد الغرض للاستلام.



وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: سيتم تسليم قطع الأراضى من 46A : 60A، الأحد 13/5/2018، والقطع من 61A : 80A، الإثنين 14/5/2018، والقطع من 81A : 100A، الثلاثاء 15/5/2018، والقطع من 101A : 120A، الأحد 20/5/2018، والقطع من 121A : 140A، الإثنين 21/5/2018، والقطع من 141A : 160A، الثلاثاء 22/5/2018، والقطع من 161A : 180A، الأحد 27/5/2018، والقطع من 181A : 200A، الإثنين 28/5/2018، والقطع من 201A : 220A، الثلاثاء 29/5/2018، والقطع من 221A : 239A، الأحد 3/6/2018.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: سيتم تسليم قطع الأراضى من 1B : 20B، الإثنين 4/6/2018، والقطع من 21B : 41B، الثلاثاء 5/6/2018، والقطع من 197B : 209B، الأحد 10/6/2018، والقطع من 42B : 60B، الإثنين 11/6/2018، والقطع من 61B : 80B، الثلاثاء 12/6/2018، والقطع من 81B : 100B، الأحد 24/6/2018، والقطع من 101B : 120B، الإثنين 25/6/2018.



وأكد أنه سيتم تسليم القطع من 121B : 133B. يوم الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 172B : 196B، يوم الأحد 1/7/2018، والقطع من 210B : 230B، يوم الإثنين 2/7/2018، والقطع من 231B : 250B، يوم الثلاثاء 3/7/2018، والقطع من 251B : 264B، يوم الأحد 8/7/2018، والقطع من 1A : 20A، يوم الإثنين 9/7/2018، والقطع من 21A : 45A، يوم الثلاثاء 10/7/2018، والقطع من 134B : 153B، يوم الأحد 15/7/2018، والقطع من 154B : 171B، يوم الإثنين 16/7/2018، موضحًا أنه تم تخصيص أيام (17 – 22 – 24 – 29 – 30 – 31)/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام.​