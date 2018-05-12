هالة السعيد تستمع لمطالب ومقترحات العاملين بوزارة التخطيط

هالة السعيد وزيرة التخطيط4

المال - خاص



تعقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الأحد، لقاءً مفتوحاً مع جميع العاملين، في إطار الاهتمام بالتواصل الفعال معهم من أجل إنجاز العمل بصورة أفضل، وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.



وأكدت السعيد أن التواصل الجيد مع الموظفين أمر أساسي لنجاح الأعمال، فالاستماع لمطالبهم هو جزء مهم في التواصل معهم، مشيرة إلى أن التواصل الناجح هو طريق ذو اتجاهين، ويجب إعطاء الموظفين الحرية في إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم وابتكاراتهم التى تساعد في تطوير العمل داخل الوزارة.



وأضافت أنه من المهم أيضاً العمل على تحقيق تلك المقترحات والملاحظات الجيدة الصادرة من الموظفين، بعد دراستها من أجل إنشاء بيئة عمل صحية سمتها التواصل الفعال مع الموظفين، حيث عدم اتخاذ أي إجراء تجاهها سيكون له ردود فعل سلبية تؤدي إلى توقفهم عن إبداء ملاحظاتهم وأفكارهم مستقبلاً، لذا فإن الاهتمام وتحقيق تلك المتطلبات والمقترحات أمر من شأنه مساعدة متخذى القرار على اتخاذ خطوات سليمة فيما يخص إدارة العمل، مشيرة إلى أن الابتكار الحكومي هو أحد اهتمامات الدولة وخطتها للإصلاح الإداري ومحور من محاور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأنه لابد من اكتشاف وتحفيز الكفاءات من العاملين.



ومن المقرر خلال اللقاء تكريم عدد من العاملين بالوزارة ممن انتهت مدة خدمتهم، كذلك سيتم استعراض ومشاركة تجارب الحاصلين من وزارة التخطيط علي دورات تدريبية بالداخل والخارج لتعميم الاستفادة وتبادل الخبرات بين الموظفين.