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طاقة
2000 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء.. الليلة
الجمعة 11 مايو 2018 10:49 م
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
أخر الأخبار
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
عمر سالم
كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 10100 ميجاوات، مقارنة بنحو 9800 ميجاوات منذ أيام.
وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء، الليلة، بمتوسط 2000 ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة 25400 ميجاوات خلال الساعة 7 مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 35500 ميجاوات.
ولفت إلى أن الأحمال سجلت أعلى استهلاك 27400 ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 37200 ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.
وأكد أن إجمالى الطاقة المنتَجة أمس بلغ 658.87 جيجاوات/ ساعة، ويبلغ إنتاج الطاقة من استخدام الغاز 69.4%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ22.4%، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ7.7%، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.
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