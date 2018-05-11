2000 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء.. الليلة

عمر سالم









كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 10100 ميجاوات، مقارنة بنحو 9800 ميجاوات منذ أيام.

وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء، الليلة، بمتوسط 2000 ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة 25400 ميجاوات خلال الساعة 7 مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 35500 ميجاوات.

ولفت إلى أن الأحمال سجلت أعلى استهلاك 27400 ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 37200 ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.