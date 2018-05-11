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رياضة
الهولندية كيكى تصل لنهائي بطولة مدريد للتنس
الجمعة 11 مايو 2018 10:37 م
الهولندية كيكي بيرتنز
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الهولندية كيكي بيرتنز
بعد فوزها على ماريا شارابوفا في دور الثمانية
خالد بدر الدين
واصلت الهولندية كيكي بيرتنز تألقها بعد أن تأهلت لنهائي بطولة مدريد للتنس بانتصار سهل 6- 2 و6- 2 على الفرنسية كارولين جارسيا، اليوم الجمعة.
ذكرت وكالة رويترز أن كيكى المصنَّفة رقم 20 عالميًّا أنهت المباراة أمام جارسيا المصنَّفة السابعة في 66 دقيقة فقط، حيث كسرت إرسال منافستها الفرنسية أربع مرات، بينما لم تسمح لها بكسر إرسالها لتصبح على بُعد خطوة واحدة من الفوز بثاني ألقابها في الفردي هذا العام.
وقدمت كيكى بيرتنز (26 عامًا) بالفعل عروضًا رائعة هذا الأسبوع في مدريد، حيث فازت على ماريا شارابوفا في دور الثمانية أمس الخميس، بعد يوم من انتصارها على كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميًّا وبطلة استراليا المفتوحة.
وقالت كيكى بيرتنز، في مؤتمر صحفي ”السعادة لا تسعني بالأداء الذي قدمته اليوم، ربما لم تكن أفضل مباراة ولكن كارولين لاعبة رائعة“.
وستواجه بيرتنز اختبارًا صعبًا في النهائي، غدًا السبت، أمام بترا كفيتوفا أو كارولينا بليسكوفا التي أطاحت بالمصنفة الأولى عالميًّا سيمونا هاليب أمس الخميس، وستلتقي التشيكيتان في وقت لاحق اليوم بالدور قبل النهائي.
وقالت جارسيا التي كالت المديح لمنافستها بيرتنز ”قدمت كيكي مباراة ممتازة ولم أجد حلولًا لها. جربت أشياء كثيرة لكنها لم تفلح. بالطبع أشعر بخيبة أمل حيث لم يكن أداء اليوم مثاليًّا“.
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