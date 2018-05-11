مع قدوم شهر رمضان حارسة منتخب السويد تعتنق الإسلام

بالتزامن مع قرب كأس العالم فى روسيا





خالد بدر الدين





باتت رونجا أندرسون، حارسة مرمى المنتخب السويدي لكرة القدم لأقل من 19 سنة، حديث الناس في بلادها بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها ستعمل على نشره وستسعى جاهدة لتنفيذ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعتزم صيام شهر رمضان المعظم المقبل.





وكشفت اللاعبة رونجا أندرسون، في حوار مع صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية، أن اعتناقها الإسلام قُوبل بردود فعل كبيرة من قِبل المقربين منها، ولا سيما أسرتها وقالت "لقد أخذوا يطلقون الأحكام المسبقة بحقي، وتعرضتُ لخطابات تحض على الكراهية، لكن مع كل هذا فإني فخورة بكوني مسلمة".





وأوضحت أندرسون التي تلعب لفريق "إيكيوبسالا" لكرة القدم النسائية، وحارسة مرمى المتخب السويدي، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له، مبرزة أنه بعد أن اعتنقت الإسلام "أدركت أنني انتقلت إلى دين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".





بدأت قصة رونجا أندرسون عندما تعرفت على شاب مسلم شرح لها تعاليم الدين الإسلامي، واكتشفت أن كل أفكارها السابقة عن الإسلام كانت خاطئة، وأحست أن شيئًا ما بداخلها يقول لها إنه الطريق الصحيح، ثم شرعت بحضور المناسبات الدينية والدروس في المساجد.



