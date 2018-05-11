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أسواق عربية
جنوب السودان يلغي دعم الوقود
الجمعة 11 مايو 2018 07:45 م
جنوب السودان
أخر الأخبار
سلفا كير
رويترز
ألغت حكومة جنوب السودان اليوم الجمعة دعم الوقود بعدما لم تستفد منه الفئات التي تستحقه، وهو ما يهدد بمزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات وسط تضخم مستفحل بالفعل.
ويشكل النفط حوالي 100 % من إيرادات صادرات البلاد لكن احتياطيات العملة الصعبة تآكلت بفعل هبوط في أسعار النفط والانتاج منذ الحرب الأهلية التي تفجرت في 2013.
وقالت ليلي ألبينو أكول نائبة وزير الإعلام للصحفيين: ”مجلس الوزراء لاحظ واعترف بأن مواطني جنوب السودان يعانون بالفعل، وأن تخفيف الأعباء الاقتصادية لمعظم مواطنينا الذي كان يستهدفه دعم الوقود، لا يحدث“.
وأضافت في إشارة إلى شركة البترول المملوكة للدولة نايلبت: ”رفع دعم الوقود سيبدأ على الفور. وزيرا المالية والبترول وأيضا نايلبت صدرت إليهم توجيهات للبدء في رفع دعم الوقود بأثر فوري“.
ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا 290 جنيها (0.97 دولار أمريكي) بينما يبلغ سعر لتر الديزل 280 جنيها في محطات الوقود التي يشغلها القطاع الخاص.
والسعر المعلن من نايلبت لبيع البنزين والديزل هو 22 جنيها للتر لكن الشركة لا تنتج كميات تكفي لتلبية الطلب، وهو ما يدفع الموزعين في القطاع الخاص إلى استيراد البنزين والديزل وبيعهما بأسعارهما الحالية.
ووفقا لتقديرات الميزانية للسنة المالية 2017-2018 فإن نايلبت خصصت 183 مليون دولار لاستيراد الوقود المدعوم للاستهلاك المحلي.
وكان وزير المالية السابق ستيفن ديو داو قد اقترح رفع الدعم لتوفير أموال لنفقات أخرى للحكومة بما في ذلك دفع الرواتب.
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