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اقتصاد وأسواق
رئيس مصلحة الجمارك يلتقى العاملين ببورسعيد
الجمعة 11 مايو 2018 07:43 م
رئيس مصلحة الجمارك يلتقى العاملين ببورسعيد
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رئيس مصلحة الجمارك يلتقى العاملين ببورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازي
استقبل نادى جمارك بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور جمال عبد العظيم وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فى أول زيارة له بعد توليه منصب مدير المصلحة، والتى كان يترأس إدارتها قبل توليه منصب رئاسة مصلحة الجمارك المصرية، منذ يومين.
التقى خلالها العاملين بجمارك بورسعيد، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والإدارات ببورسعيد والمنطقة الشرقية.
ووجه الدكتور جمال للعاملين بجمارك بورسعيد الشكر على ما بذلوه معه من جهد وعمل خلال فترة العام ونصف العام المنقضية، وطالب العاملين بالمزيد من الجهد، كما أكد سيادته أنه سيعمل جاهدًا على حل كل المشاكل والصعوبات العالقة والشائكة والتي تهم العاملين وتلبية صرف الـ15 شهرًا للمعاشات، وتسوية وضع المنتدبين وحل مشاكل الزملاء بنويبع والإسماعيلية في أسرع وقت ممكن، كما أنه أكد فتح صفحة جديدة مع جميع الزملاء وأنه رئيس لكل العاملين على حد سواء وأن بابه مفتوح للجميع.
فيما أبدى مديرو القطاعات الجمركية سعادتهم بتولي السيد الدكتور جمال عبد العظيم رئاسة المصلحة.
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