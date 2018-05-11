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نقل وملاحة
انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
الجمعة 11 مايو 2018 06:21 م
مواني البحر الأحمر
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مواني البحر الأحمر
نادية سلام
أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث يستعد الميناء لمغادرة العبّارة سينا وعلى متنها 42 راكبًا و28 برادًا و14 تريللا.
وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالمحافظات الثلاث السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.
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