انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام



أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث يستعد الميناء لمغادرة العبّارة سينا وعلى متنها 42 راكبًا و28 برادًا و14 تريللا.