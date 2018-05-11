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نقل وملاحة
ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز
الجمعة 11 مايو 2018 04:28 م
ميناء الزيتيات
أخر الأخبار
ميناء الزيتيات
نادية سلام
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الجمعة- لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع.
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمرين و5 شاحنات و5 سيارات، قادمة من ميناء ينبع، وثلاث أخريات، وهى: الرياض، عمان، الحرية2، وعلى متنهم 1443 راكبًا من العمالة المصرية بدول الخليج، و41 شاحنة بضائع، و40 عفش ركاب، و73 سيارة.
وتغادر ثلاث سفن، وهى: مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 274 راكبًا و153 شاحنة، و8 سيارات.
وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 35 راكبًا و10 سيارات.
ميناء دمياط
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