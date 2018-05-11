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عقـــارات
القومي لبحوث الإسكان ينظم مؤتمرًا لصناعة الطرق الخضراء المستدامة
الجمعة 11 مايو 2018 01:05 م
صناعة الطرق الخضراء المستدامة
أخر الأخبار
صناعة الطرق الخضراء المستدامة
بدور إبراهيم
نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الاسكان، المؤتمر الدولي الأول لصناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس ادارة المركز، والدكتورة زينب صلاح الدين حسين، نائباً لرئيس المؤتمر.
وأوضح الدكتور خالد الذهبى، أن المؤتمر يُقام لأول مرة فى مصر، برئاسة شرفية من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمشاركة متحدثين رئيسيين من أمريكا والبرازيل والجزائر ومصر، موضحاً أن مفهوم الطرق الخضراء، يعنى تحسين كل ما يخص الطريق، بداية من اختيار مكان الطريق، ونوعية المواد المستخدمة فى تنفيذه، كما أن الطرق الخضراء تقترح علاجاً لمشكلة التلوث، سواء تلوث الهواء، أو التلوث السمعي، أو التلوث البصري.
وأوضح أن تنظيم المؤتمر كان بهدف جمع الوزارات المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، وطلبة البحوث، لتبادل ومشاركة الخبرات ونتائج البحوث حول جميع جوانب صناعة الطرق الخضراء المستدامة.
ومن أهم المحاور التى تضمنها المؤتمر موضوع إعادة التدوير أثناء إنشاء الطريق، فمثلاً إذا كان لدينا مشروع قومي للطرق بطول 3 آلاف كم، فيمكن الاستفادة من بعض المخرجات فى هذا المشروع.
الإسكان
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