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اقتصاد وأسواق
الزراعة : منظمة وقاية النباتات الأوروبية تؤكد سلامة الموالح المصرية
الجمعة 11 مايو 2018 11:42 ص
موالح
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موالح
الصاوي أحمد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن منظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط "EPPO" أقرت بخلو مصر من مرضي اخضرار وتقرح الموالح، الأمر الذي يمنع فرض أي قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الموالح.
وقالت - الوزارة في بيان اليوم - إن المنظمة نشرت في إصدارها الرابع أن مصر خالية تماما من المرضين، وهو ما يؤكد سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية من الموالح، ويساهم بشكل كبير في انسياب حركة تلك الصادرات لكل دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد الإجراءات التي اتخذها الحجر الزراعي المصري، والتواصل مع المفوضية الأوروبية ومنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط، لمنع فرض أي قيود على الصادرات الزراعية من الموالح أو فرض أي فحوصات إضافية عليها.
وأكدت الوزارة نجاح مصر في رفع الموالح المصرية من قاعدة البيانات الحجرية العالمية التي تضم الدول المصابة بالمرضين الحجريين، والذي كان يُفرض عليها قيودا وفحوصات إضافية لانسيابها بين الدول، لافتة إلى أن ذلك يؤكد على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وسلامتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الخارج.
وزارة الزراعة
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