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نقل وملاحة
النواب يستدعى وزير النقل بسبب تذكرة المترو
الجمعة 11 مايو 2018 11:33 ص
المترو
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المترو
محاولات نيابية لمراعاة أوضاع الموظفين في القرار .. وانتقادات لتوقيت طرحه
ياسمين فواز:
دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد وزير النقل، هشام عرفات إلى اجتماع عاجل لمناقشة القرار الصادر أمس الخميس، بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بحيث يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات، و5 جنيهات من 9 إلى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من ذلك.
وقال النائب هشام عبد الواحد - في تصريحاته لـ " المال" - إن اللجنة دعت الوزير إلي اجتماع عاجل بعد غد الأحد لدراسة القرار الصادر أمس ، ومدى إمكانية مراعاة الموظفين فيه.
في سياق متصل، قدم النائب عبد الحميد كمال، بيانا عاجلا للمجلس صباح اليوم، وطالب باستدعاء رئيس الوزراء، ووزير النقل بعد زيادة تذكرة مترو الأنفاق وتحميل المواطنين أعباء تصل إلى 900% ، موضحا أن قرارات زيادة أسعار المترو، والذي سيعقبها ارتفاع فى الأسعار بالسلع الغذائية، وغيرها هو هدية الحكومة ووزير النقل للمواطنين قبل شهر رمضان.
وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة وبيان عاجل واستدعاء رئيس الوزراء ووزير النقل، بعد أن فوجئ الشعب المصري بزيادة تذكرة مترو الأنفاق بتعريفة تزيد عن 100 – 900 % مما يحمل المواطنين والأسر المصرية أعباء خطيرة تزيد عن 50 جنيها شهريا فى المتوسط، تتحملها الأسر والطلاب والعمال والفلاحين وصغار الموظفين وأصحاب المهن الحرة والفقراء من الذين يستخدمون المترو، والذي يزيد عددهم عللاى 3 ملايين مواطن يومياً .
وأضاف النائب " قد جاءت قرارات وزير النقل وحكومته مباغتة دون عرض التعريفة على لجنة النقل والمواصلات ومجلس النواب، بالإضافة إلى توقيت يكشف مصادمة الحكومة للشعب، وكأن الزيادة والأعباء هدية شهر رمضان للمواطنين في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة".
وتابع النائب أنه يطالب رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، باستدعاء رئيس الحكومة ووزير النقل للمجلس لخطورة الأمر.
وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق بشأن زيادة أسعار التذاكر اعتبارا من اليوم.
وأكد أن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، قائلا : ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، لأن أسعار التذاكر زادت إلى جنيهين العام الماضي.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.
مترو الأنفاق
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