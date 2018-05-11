لجنة الحكام: اختيار طاقم تحكيم لنهائي كأس مصر الأحد المقبل

كأس مصر

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شدد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام، على ضرورة احترام ودعم التحكيم للارتقاء بالكرة المصرية.



وأشار إلى أن لجنة الحكام ستجتمع يوم الأحد المقبل؛ لاختيار طاقم التحكيم الذى سيدير المباراة النهائية فى كأس مصر بين الزمالك وسموحة.



وقال عبد الفتاح - فى تصريح تليفزيونى مساء اليوم الخميس: "تلقيت طلبا من رئيس نادى سموحة باستقدام حكام أجانب للمباراة النهائية فى مسابقة الكأس، ورفضت الطلب ورفعته إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ووافق الاتحاد على اختيار حكم مصري لإدارة المباراة".



وأضاف: "أنا أرى أن الحكم المصرى الأحق بإدارة المباراة النهائية، ويملك القدرة على إدارة أى مباراة بدليل نجاح طاقم التحكيم المصرى فى إدارة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك".