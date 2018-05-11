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اقتصاد وأسواق
الديون تجبر جامبيا لبيع سيارات وطائرات رئاسية
الجمعة 11 مايو 2018 01:41 ص
رئيس جامبيا
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رئيس جامبيا
(رويترز)
تبيع جامبيا عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق يحيي جامع مع سعيها لتقليل الديون التي تعيق اقتصادها والتي تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الشمولي.
وفر جامع، الذي استولى على السلطة عام 1994، من جامبيا في أوائل العام الماضي بينما كانت دول الجوار في غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكريا للإطاحة به بعد رفضه التنحي عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو.
وفيما عانى أغلب شعبه من الفقر في ظل أحد أكثر النظم قمعا في غرب أفريقيا كدس جامع ثروة طائلة حمل معظمها في طائرات معه إلى المنفى في غينيا الاستوائية.
لكن اسطولا من السيارات من بينها الكثير من طراز رولز رويس تركت على المدرج.
وقال وزير المالية أمادو سانه لرويترز ”أسطول السيارات الباهظة الثمن في مقر الحكم والطائرات الثلاث التي اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع عرضت للبيع... وزارتي ستبدأ قريبا الإعلان عن عمليات البيع“.
وحذر صندوق النقد الدولي جامبيا يوم الأربعاء من اقتراض أي مبالغ جديدة بعد أن وصلت ديونها إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.
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