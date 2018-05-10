22 مايو..آخر موعد لتظلم المستبعدين من وحدات الكيلو 4 بمطروح

وحدات إسكان متوسط بتكلفة

معتز محمود



كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح، أن باب استقبال التظلمات من المستبعدين من الحصول على وحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح مفتوح حتى الثانى والعشرون من مايو الجارى.



وأضاف المصدر لـ"المال"، أن إجراءات قبول التظلمات مستمرة منذ الأربعاء الماضى الموافق 8 مايو الجارى ولمدة 15 يوم بمجلس مدينة مرسى مطروح، لافتاً إلى أن إجمالى المستبعدين يبلغ عددهم 181أسم



وأوضح المصدر أن قرار الاستبعاد يعد بمثابة نتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط عليهم ،و التى تم توضيحها بالكشوفات والتى منها وجود أملاك لديهم،او عدم استيفاء شرط الاقامة بمطروح ١٥ عام أو وجود تضارب فى المستندات بين عقد الايجار والمعاينة.



وكشف المصدر أن من ضمن أسباب استبعاد بعض المتقدمين اقامة الاسرة خارج المحاظة ،او وجود عداد كهرباء بأسمة والاقامة بفيلا دورين مع والده،بالاضافة الى بعض الاسباب الاخرى.



فى سياق متصل اعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح مؤخرا أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوفات المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية 100م الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بمقدم 15 ألف جنيه وفقا للضوابط والشروط المعمول بها ، والمتقدمين عليها خلال الفترة منذ يونيه 2017 .



وأكد محافظ مطروح على حرص كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين و التنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة