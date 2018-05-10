أكسيا مصر و حسن علام العقارية يطرحان أول عقارات مؤمنة

المال- خاص



قامت "أكسا" مصر بالتعاون مع حسن علام العقارية لطرح عقارات مؤمَّنة للمرة الأولى في السوق المصري، بمشروع HAPTOWN بمستقبل سيتي



واجتمعت مشروعات حسن علام العقارية الفريدة، "سيزونز"، و"بارك فيو" وغيرها، معاً في "HAPTOWN" "بمستقبل سيتي" والذي يمتد على مساحة 250 فدان، ويتمتع بموقع مميز حيث يطل على طريق جنوب المستقبل الرئيسي.



ويضم مشروع HAPTOWN ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فيلات وشقق سكنية مصممة بطراز عالمي راقي، وتحت إشراف خبراء التصميم ‘’ CRTKL’’ و ‘’ Alchemy’’



أعرب أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة "أكسا" للتأمين، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "هذه خطوة رائدة للتأمين في مصر وسعداء لكوننا أول من يقود دخول هذا النوع من التأمين في السوق المصري، وفخورون بالتعاون بين أكسا وشركة حسن علام العقارية لأسباب عديدة، أهمها هو الرابط المشترك بيننا في وضع احتياجات عملائنا على قائمة أولوياتنا".



كوننا المؤمِّن الحصري والأول لعقارات "HAPTOWN بمستقبل سيتي" هو جزء من خطة التوزيع التي تسعى لها أكسا لخلق قنوات توزيع مبتكرة، تضمن سهولة وفاعلية وصول خدماتنا التأمينية للجميع."



من جانبه قال محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية: "انطلاقاً من نهجنا المتمحور حول تلبية احتياجات عملائنا، ورؤيتنا التي نسعى من خلالها دائما إلى تجاوز مجرد تطوير مشروعات سكنية إلى تطوير نمط وأسلوب حياة أفضل، وجدنا فرصة التعاون مع شركة "أكسا" لتوفير تأمين حصري لعقارات "HAPTOWN" بمستقبل سيتي تتماشى مع تجسيد شعارنا "من عائلتنا إلى عائلتك" فسكان "HAPTOWN" سيستمتعون بتغطية تأمينية شاملة ومجانية لعقاراتهم تمتد لعام بدءً من تسلمهم لوحداتهم. في المجمل نحن نستطيع أن نرى المستقبل من خلال هذه الشراكة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع "أكسا" في مشاريعنا القادمة. "



وفي سياق متصل، قال حسن خليفة – الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للوساطة التأمينية "إن دورنا كوسيط تأميني هو أن نعزز فرص التعاون بين المستثمرين، وشركات التأمين، ويعد نجاح الشراكة بين واحدتين من الرواد في مجاليهما، أكسا في التأمين، وحسن علام في التطوير العقاري، مؤشراً إيجابياً، لانتشار ثقافة التأمين ليس فقط لدى شركات الاستثمار العقاري، بل في السوق المصري بصفة عامة."

