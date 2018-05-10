رسميا.. زيادة أسعار المترو بدءا من الجمعة

7 جنيهات لركوب المترو في 3 مناطق تشمل أكثر من 16 محطة

3 جنيها لركوب المترو منطقة واحدة لعدد 9 محطات

5 جنيهات لركوب منطقتين لعدد 16 محطة



المال - خاص



قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الخميس تغيير منظومة ادارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ، وذلك ابتداءً من صباح الغد الجمعة.



وقالت الوزارة، في بيان: "ستصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ 5جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا".



وأضافت "ومراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".



وأوضحت أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.



وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب



وتتضمن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرش بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض ٤٤.٤%.



وأوضحت الوزارة أن هذا القرار "يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب".



وأشارت إلى أن هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦_٢٠١٧ و٢٠١٧ /٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر ب ٦١٨.٦ مليون جنيه.







المال - خاصقررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الخميس تغيير منظومة ادارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ، وذلك ابتداءً من صباح الغد الجمعة.وقالت الوزارة، في بيان: "ستصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ 5جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا".وأضافت "ومراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".وأوضحت أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقربوتتضمن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرش بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض ٤٤.٤%.وأوضحت الوزارة أن هذا القرار "يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب".وأشارت إلى أن هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦_٢٠١٧ و٢٠١٧ /٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر ب ٦١٨.٦ مليون جنيه.