خسائر 5 بورصات عربية بقيادة مصر و أبوظبى

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر وأبوظبى بسبب توترات جيوبوليتيكية بعد أن تبادلت قوات إسرائيلية إطلاق النار مع قوات إيرانية في سوريا.



بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها البورصة السعودية بدعم من مكاسب لأسهم شركات البتروكيماويات مع سعر صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 78 دولارا للبرميل لأول مرة منذ حوالى 4 سنوات .



وذكرت وكالة رويترز hن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى 0.5 % ليصل إلى أكثر من 7914 نقطة مع صعود سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة بحوالى 1 % كما قفز سعر سهم شركة نماء للكيماويات 9.6 % في أقوى تداول له منذ مايو 2014؟



ولكن سعر سهم شركة صافولا تراجع 4.2 % بعد أن تحولت مجموعة المنتجات الغذائية إلى تسجيل خسارة في الربع الأول وصافولا واحدة من شركات خليجية قليلة مدرجة لها عمليات رئيسية في إيران، وقد تواجه أوضاعا صعبة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.



وصعدا مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % للأولى و 0.1 % للثانية ليستقرا عند حوالى 4797 نقطة و 4682 نقطة.



وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.0 في المئة إلى 4.99 درهم مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 27 شهرا. وهبط السهم بنحو 22 في المئة منذ بداية العام تحت ضغط من تراجع مستمر في أسواق العقارات الإماراتية.



وقفز سهم أرابتك للبناء، الذي سجل أدنى مستوياته في تسع سنوات يوم الأربعاء، 8.8 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين في الربع الأول بلغ 63.6 مليون درهم (17.3 مليون دولار)، ارتفاعا من 17.6 مليون درهم قبل عام، وهو أعلى ربح منذ الربع الثالث من 2014.



وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة مع هبوط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.3 في المئة، رغم تسجيل الشركة زيادة في أرباح الربع الأول بدعم من ارتفاع أسعار النفط.



وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكبر نسبة بين البورصات العربية حيث بلغت 1.8 % لتنزل إلي 17155 نقطة مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي ،أكبر مصرف مدرج في مصر، 3.3 % .



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % ليصل إلى حوالى 4438 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.9 % لينخفض إلى حوالى 8750 نقطة .



