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اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول تعاون بين جامعتي النيل الأهلية والمنيا لدعم ريادة الأعمال
الخميس 10 مايو 2018 08:09 م
بروتوكول تعاون بين جامعتي النيل الأهلية والمنيا لدعم ريادة الأعمال
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بروتوكول تعاون بين جامعتي النيل الأهلية والمنيا لدعم ريادة الأعمال
سيد بدر
في إطار مبادرة "رواد النيل"، الهادفة لدعم ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقّعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا، لتنفيذ بنود وأنشطة المبادرة التي يرعاها البنك المركزي المصري في محافظة المنيا بما يوفر الدعم اللازم لرواد الأعمال والمبتكرين وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية اللازمة بالمحافظة.
وقّع الاتفاقية من جانب المبادرة وجامعة النيل، هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل ورئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بالجامعة، وعن جامعة المنيا الدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، بحضور وفد من القائمين على المبادرة وأساتذة جامعة المنيا.
وقالت هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تستهدف الوصول لكل الرواد على مستوى الجمهورية؛ لتنمية وتنفيذ أفكارهم، لافتة إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون مع جامعة المنيا ستوفر المبادرة الخبراء والمدربين والمواد التدريبية والعلمية اللازمة، بجانب الاستشارات وتوجيه المتدربين والتنسيق بين الجهات القائمة على التنظيم؛ لرفع كفاءة رواد الأعمال بالمحافظة والوصول لابتكارات تخدم حياة المواطن والمجتمع المصري، بينما ستنسق جامعة المنيا لتحديد الراغبين من الطلاب والأساتذة في المشاركة، وتوفر القاعات التدريبية المجهزة، والتسهيلات اللازمة لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
وتعد مبادرة رواد النيل أحد أبرز المبادرات الهادفة لدعم وتنمية ريادة الأعمال في مصر، والتي تمثل نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية والتي من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
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