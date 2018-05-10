طارق عامر : وضع مصر المالى قوى.. والرئيس يقدم كل الدعم لنا

أحمد الدسوقى وسيد بدر





أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن وضع مصر المالى أصبح قويًّا من ذى قبل، مشيرًا إلى أننا استطعنا تخطي الفترة الصعبة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار، خلال حفل تكريم مؤسسة الأهرام له وعدد من الرموز المصرفية، إلى أن الرئيس السيسى كان معه فى كل لحظة بعد توليه المنصب، مضيفًا "لقد أراد الله أن نتخطى اللحظات الصعبة".



