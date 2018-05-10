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بنـــوك
طارق عامر : وضع مصر المالى قوى.. والرئيس يقدم كل الدعم لنا
الخميس 10 مايو 2018 07:40 م
طارق عامر محافظ البنك
أخر الأخبار
طارق عامر محافظ البنك
أحمد الدسوقى وسيد بدر
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن وضع مصر المالى أصبح قويًّا من ذى قبل، مشيرًا إلى أننا استطعنا تخطي الفترة الصعبة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار، خلال حفل تكريم مؤسسة الأهرام له وعدد من الرموز المصرفية، إلى أن الرئيس السيسى كان معه فى كل لحظة بعد توليه المنصب، مضيفًا "لقد أراد الله أن نتخطى اللحظات الصعبة".
وتابع: "أحلم بمصر كبيرة وخفّاقة"، لافتًا إلى أن تكريمه يعد تكريم للجهاز المصرفى كله.
البنك المركزى
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