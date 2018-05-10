تموين مطروح تشن حملة على المستودعات والمخابز بمدينة الحمام

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، قيام حملة تموينية بناء على توجيهات اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة على الأسواق والمحالّ والمستودعات والمخابز بمدينة الحمام والقرى التابعة لها.





وأكد أبو اليزيد أن الحملة أسفرت عن ضبط 20 مخالفة تموينية، أبزرها ضبط أغذية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 620 عبوة متنوعة، وأوضح أن المخالفات تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز، ومخالفات بيع بأزيد للسجائر وكروت الشحن ومخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين مع المواطنين بالمواد الغذائية.





وأوضح مدير التموين أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة؛ للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.





من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ضرورة مواصلة الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية.





وأضاف محافظ مطروح أن الحملات التموينية تضمنت ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وضبط المخالفين؛ حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



