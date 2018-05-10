وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس بعثة صندوق النقد

المال- خاص









استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد "سوبير لال" رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، واستعرضت وزيرة التضامن مع وفد الصندوق الإجراءات والبرامج التي تنفذها الوزارة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.





وخلال الاجتماع أطلعت وزيرة التضامن وفد الصندوق على آخِر ما تحقق في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والخطط المستقبلية للبرنامج وسبل التوسع في زيادة عدد الأسر المستفيدة منه، مع مراجعة وتنقية المستفيدين من المساعدات الضمانية وضمهم لتكافل وكرامة، ليكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي مع تأكيد تطبيق المشروطية في التعليم والصحة لاستمرار الأُسر في الحصول على الدعم النقدي.





وناقش الوفد رؤية الوزارة حول الحماية الاجتماعية من خلال التشغيل، كما تم استعراض البرامج الجديدة التي تنفذها الوزارة لدعم وحماية وتنمية الأسر الأكثر احتياجًا، ومنها مشروع دعم سبل العيش لأمهات الأطفال في المدارس المجتمعية، والذي يقوم بتدريب أكثر من 23 ألف أم على إدارة وإنشاء المشروعات متناهية الصغر، وتمويل أكثر من 6 آلاف مشروع للأمهات اللاتي حصلن على التدريب، وكذلك مشروع مستورة الذي مول 9000 سيدة بأكثر من 90 مليون جنيه،





وتم مناقشة مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات، والذي سيرتقي بمستوى الحضانات ومخرجات التعليم في المرحلة العمرية من (0- 4 سنوات) وسيتيح فرص عمل مباشرة في الحضانات التي سيتم إنشاؤها، كما يتيح فرص للأمهات الراغبات في العمل أن يجدن مكانًا مناسبًا لأطفالهن، فيما أكد وفد صندوق النقد الدولي من جانبه أهمية التوسع في هذا البرنامج لعائده الاقتصادي والاجتماعي الكبير.





كما تم استعراض برنامج 2 كفاية من أجل الحد من المشكلة السكانية وتوعية السيدات المستفيدات من برنامج الدعم المشروط (تكافل) بأهمية تنظيم الانجاب والمباعدة بين فترات إنجاب الأطفال، في إطار الاستراتيجية القومية للإسكان.





كذلك تم استعراض جهود وزارة التضامن بالتعاون مع الوزارات المختلفة لتطوير برنامج التغذية المدرسية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 2018، والخاص برئاسة وزيرة التضامن للجنة الوزارية للتغذية المدرسية.





وخلال الاجتماع شددت غادة والي على أن معظم البرامج التي تنفذها الوزارة تراعي فيها أن تكون مصدرًا لخلق فرص عمل جديدة، فيما دعت صندوق النقد لدعم جهود الوزارة في برامج الحماية وإتاحة فرص عمل مناسبة لتوليد مصادر دخل للأسر الأكثر احتياجًا حتى لا يحتاج المواطنون إلى دعم نقدي.



