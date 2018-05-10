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بورصة وشركات
البورصة تحظر خدماتها عن الجزيرة لتداول الأوراق المالية
الخميس 10 مايو 2018 04:48 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين:
قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، حظر استفادة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها.
كما حظرت اللجنة تواجد أي من العاملين لديها في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءا من جلسة يوم الأحد المقبل، لحين تحقق لجنة العضوية من التزام الشركة بتصويب المخالفات المنسوبة إليها حسب البيان المنشور على موقع البورصة الإلكترونى.
البورصة المصرية
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