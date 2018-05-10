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طاقة
1.2 مليار قدم إنتاج ظهر بعد تشغيل الوحدة الثالثة
الخميس 10 مايو 2018 04:42 م
شركة إينى
أخر الأخبار
شركة إينى
خالد بدر الدين:
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للبترول والغاز، أنها بدأت تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة بحقل الغاز المصري "ظُهر" مما سيزيد الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا.
وقالت - في بيان اليوم الخميس - إن الإنتاج الحالي للحقل بلغ 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا، بما يعادل 200 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.
وذكرت وكالة رويترز أن "إيني" تستهدف الوصول بالإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم سقف الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 من الحقل الذى له دور محوري في مساعي مصر إلى وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2018.
البترول
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