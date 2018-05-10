58 مليار جنيه استثمارات مرتقبة للكهرباء العام المالى المقبل

الشركة القابضة للكهرباء 2

عمر سالم





انعقد، صباح اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



واستعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2018/ 2019 تتمثل فى تنفيذ استثمارات بحوالي 58 مليار جنيه، منها حوالي 6,7 مليار جنيه تخص استكمال مشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف).



· إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 1964 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 57424 ميجاوات، بنسبة تطور 3.5% عن العام المالي المتوقع 2017/ 2018.



· زيادة الطاقة المولدة إلى 216 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 8% عن العام المالي المتوقع 2017/ 2018.



· الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعَمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.



· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.



· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.



·الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.



· زيادة عدد المشتركين إلى 36,4 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالي المتوقع 2017/ 2018.