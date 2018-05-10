هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

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رجب عز الدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.75 % عند 17155نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.94% عند 853نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 1.32% عند 2195 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.98% عند 2930 نقطة، ونظيره العشرينى 1.18 % عند 17457 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات18 مليون جنيه و18.8 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية، للشراء بصافى قيم تداولات 2.8 مليون جنيه و7.3 مليون 7.8مليون و12.9 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 32 سهما من إجمالى 182سهما متداولا، بينما هبط 118 وبقى 32 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.99 % عند 17460نقطة، ومؤشر "egx70" بنسبة 1.40% عند 861 نقطة.

