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بنـــوك
المركزي : التضخم الأساسي يستقر عند 11.6% بنهاية أبريل
الخميس 10 مايو 2018 03:41 م
المركزي
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المركزي
سيد بدر
أعلن البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 11.6% بنهاية أبريل الماضي.
وأشار، في بيانه الشهري، إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.1% خلال أبريل، مقابل 0.7%% خلال مارس.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 1.5% في أبريل، مقابل 1% في مارس، بينما سجل المعدل السنوي 13.1% مقابل 13.1% في مارس.
البنك المركزى
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