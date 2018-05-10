سيد بدر

وأشار، في بيانه الشهري، إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.1% خلال أبريل، مقابل 0.7%% خلال مارس.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 1.5% في أبريل، مقابل 1% في مارس، بينما سجل المعدل السنوي 13.1% مقابل 13.1% في مارس.