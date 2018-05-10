قطع المياه 12 ساعة عن المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر

محطة المياه

بدور إبراهيم



قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم قطع المياه عن المنطقة الصناعية بالمدينة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الجمعة 11/5/2018، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظرا لصيانة الخط الرئيسي.



وأوضح المهندس عصام بدوي، أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).​