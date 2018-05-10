المالية : مليار جنيه حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية

عمرو الجارحى 8

مها أبوودن



قال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن الوزارة نجحت خلال الشهور الأربعة الماضية في حل نحو 4 آلاف منازعة ضريبية، بلغت قيمة حصيلتها نحو مليار جنيه.



وأضاف - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن إنهاء النزاعات مع ممولي الضرائب علي رأس أولويات وزارة المالية، لما له من أثر إيجابي في إرساء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وزيادة نسب الالتزام الطوعي بسداد الضرائب التي تسهم بأكثر من 70% من إيرادات الدولة.



وأشار إلى أن هذا الحرص علي سرعة إنهاء المنازعات الضريبية يعكسه اهتمام وزارة المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، مع وضع نظام مبسط لحل تلك الخلافات والقضايا المنظورة أمام درجات التقاضي المختلفة.



وحول أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التي يعود بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي، أوضح أن ذلك يرجع إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي، فلم تراع القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدي البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات.



وأكد أن وزارة المالية قد راعت هذا وهي تعد قانون إنهاء المنازعات الحالي من خلال تبسيط الإجراءات ودراسة مشكلات القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلي جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن علي تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلي لجان إنهاء النزاعات المعنية، والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا علي حيادية لجنة إنهاء المنازعات وورد نص القانون تولي رئاسة اللجنة لذوي الخبرة وعضو به أحد القضاة ونتعاون في هذا الجانب مع مجلس القضاء الأعلى.



وأضاف أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع أيضًا في نطاق النزاعات، ونص لأول مرة علي إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم علي خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس علي كل المنازعات والقضايا.



كما يغطي القانون الجديد أيضًا جميع المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة المبيعات أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، مع تجديد العمل به لمدة عامين، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشكلات الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.



وأكد "شعبان" أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، ونأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة2016 بلغ 15 ألفًا فقط، ولذا نسير في اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين علي التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات، لافتًا إلى إصدار وزير المالية عمرو الجارحي، بصفته رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات توجيهات لكل اللجان بسرعة الانتهاء من البت في طلبات الممولين الأمر الذي يُقصر من مدة التقاضي، ويقلل من غرامات التأخير التي يتحملها الممول بسبب طول مدة التقاضي، إلى جانب أن لجنة إنهاء المنازعات لا تطلب مصاريف قضائية ولا إدارية ولا تحمل الممول أي أعباء إضافية وهي مزايا مهمة يقدمها القانون للممول.



ولفت إلى أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب 23 مليار جنيه، وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية، أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية، ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.



وأوضح مستشار وزير المالية، أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع، لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية، ونتوقع أن يكون أداؤها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تمت إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الإنجاز، إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.



وفى سياق متصل، قال عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إنه في إطار حرص وزير المالية على سرعة أداء العمل وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية، فإن الوزارة تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير علي الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية وتطوير وتدريب العاملين في المأموريات، ويتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكل قطاعات المصلحة.



وأضاف أن ميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتى بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي، وحصر المصلحة لكل التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وبالتالي زيادة وحصر عدد المسجلين، وارتفاع حجم الحصيلة الضريبية، وهذا يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي .



وأشار إلى أن حجم أنشطة الشركات التي تتعامل مع مركز كبار الممولين تمثل ضرائبها نسبة كبيرة من إيرادات النشاط الاقتصادي في مصر.



فى السياق ذاته لفت" حسين" إلى وضع آليات مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في شكل ضريبة قطعية، وبهذا الشكل يشعر المواطن أن الضريبة ليست عبئًا عليه في ظل تطبيق قانون الضرائب الجديد.