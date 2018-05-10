وزير التموين يتابع استعدادات بورسعيد لاستقبال شهر رمضان



أمانى العزازى



استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، الدكتور على مصيلحى وزير التموين فى جولة تفقدية تشمل المركز التكنولوجى المطور للخدمات التموينية ومطحن بورسعيد الجديد بعد تطويره ومخازن السلع الغذائية ومنظومة تطوير الجمعيات التعاونية.



بالاضافة الى افتتاح معرض أهلا رمضان الذى تقيمه الغرفة التجارية فى بورسعيد ويشارك فيه عدد من الشركات بأسعار مخفضة.