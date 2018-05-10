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بورصة وشركات
سبيد لاب تطرح %20 من أسهمها ببورصة النيل
الخميس 10 مايو 2018 01:18 م
معمل تحاليل
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معمل تحاليل
■ «عاطف الشريف» المستشار القانونى و«إيجل» راعى القيد
أحمد على
قررت شركة «سبيد لاب» المتخصصة فى معامل التحاليل طرح %20 من أسهمها ببورصة النيل، بدلًا من القيد بالبورصة الرئيسية، وذلك عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأدنى للشركات المسموح لها بالقيد فى السوق الرئيسية إلى 100 ألف جنيه.
وكشف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية - راعى شركة سبيد لاب - أن الأخيرة قررت طرح %20 من أسهمها ببورصة النيل لتمويل تنفيذ خطة توسعية كبيرة تضم إضافة أنشطة كثيرة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة ستستغل حصيلة الطرح ببورصة النيل فى زيادة عدد فروعها إلى 35 مقابل 4 فروع فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى إدخال أنشطة الصيدليات وخدمات الأشعة، والعيادات المتكاملة.
وأوضح عمارة أن رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة لقيدها بالبورصة إلى 100 ألف جنيه، أدى إلى تحول «سبيد لاب» لبورصة النيل، لكون رأسمالها 80 مليونًا.
وأشار إلى أن مكتب عاطف الشريف للاستشارات القانونية تولى مهمة إعداد ملف الشركة لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لتنفيذ عملية الطرح فى القريب العاجل عقب موافقة الجهات المسئولة.
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