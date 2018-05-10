بقلم رجائى عطية: ابن رشد 5

جوانب ابن رشديدير الأستاذ العقاد هذا الفصل الثالث من الكتاب، حول (1) آثار ابن رشد (2) وفلسفته (3) وأثرها (4) وقوة هذا الأثر (5) مع خاتمة توجز المستخلص من هذا كله، قبل أن ينتقل إلى الفصل الرابع الذى تناول فيه منتخبات من آثار وابن رشد.. الفيلسوف، وشأنه مع كتاب «الخطابة» لأرسطو، والطبيب، والفقيه. ليأتى فى ختام الكتاب باب عن أهم المراجع العربية الأجنبية، خلاف ما جرت به عادة الأستاذ العقاد فى مؤلفاته.-1 آثار ابن رشديسلم الأستاذ العقاد قبل حصر هذه الآثار، بأننا لا ندرى ماذا أُحرق من تلك الشروح عند نكبة ابن رشد، وماذا أضاع الزمن منها بعد موته.على أن البقية الباقية من شروحه المتعددة، تدل على أن كل كتاب تناوله من كتب الفلسفة أو الطب- بالتفسير والتيسير، قد دأب ابن رشد على تناوله بالشرح المطوّل ثم بالشرح الوسيط، ثم بالإيجاز.ورجوعًا إلى سرد ابن أبى أُصَيْبعة لأسماء هذه الشروح، يبين أن منها تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة، وتلخيص كتاب الأخلاق، وتلخيص كتاب البرهان، وتلخيص كتاب السماع الطبيعى، وشرح كتاب السماء والعالم، وكتاب النفس، وكلها من فلسفة أرسطو. ومنها فى الطب تلخيص كتاب الاسطقسات ( أى العناصر والأصول )، وكتاب المزاج، وكتاب القوى الطبيعية، وكتاب العِلل والأعراض، وكتاب التعرف، وكتاب الحميات، وأول كتاب الأدوية، والنصف الثانى من كتاب حيلة البرء، وكلها لجالينوس.ولم يكن ابن رشد يعرف اليونانية فيما يورد الأستاذ العقاد، ولكنه اعتمد على المترجمات التى نقلت من الشرق إلى الأندلس، وعلى أستاذه أبى جعفر هارون الطبيب المشارك فى الحكمة وعلم الكلام.ومن تأليف ابن رشد فى الطب- غير هذه الشروح- كتاب الكليات، وقصد أن يجمع فيه الأصول الكلية وأن يعهد بها إلى صديقه ابن زهر ليتممه بكتاب فى الأمور الجزئية، لتكون جملة كتابيهما «كتابًا كاملاً فى صناعة الطب.ولابن رشد شرح على أرجوزة لابن سينا فى الطب، وتعليقات من قبيل المذاكرات.وله من المؤلفات- عدا الشروح- رده على «تهافت الفلاسفة» للغزالى، سماه «تهافت التهافت».وله رسالة فى التوفيق بين الحكمة والشريعة سمّاها «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال». ورسالة فى نقد براهين المتكلمين والمتصوفة سمّاها «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملّة»، وكتاب «فى الفحص».. هل يمكن للعقل الذى فينا- المسمى بالهَيُولانى- أن يعقل الصور المفارقة أو لا يمكنه ذلك. وهو المطلوب الذى كان أرسطو طاليس قد وعد بالفحص عنه فى كتاب «النفس».ومقالة فيما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمون من أهل ملتنا فى وجود العالم، ومقالة فى المقابلة بين آراء أرسطو وآراء الفارابى، وتعليقات وردود على ابن سينا وابن باجة وابن الطفيل فى مسائل النفس والعقل والاتصال بالعقل الفعال، وما قيل فى قِدَم العالم وحدوثه.ويذكر الأستاذ العقاد أن هناك قوائم بأسماء مؤلفاته لا تزال محفوظة فى مكتبة الأسكوريال بإسبانيا، لم يجد حاجة إلى ذكرها لأن موضوعاتها داخلة فيما سلف من موضوعات.أما كتبه فى الفقه، فيذكر منها كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وهو فيما يقول الأستاذ العقاد- لا يزال مرجعًا معتمدًا بعد نكبة مؤلفه يُضْرب به المثل فى الشعر للإجادة والطموح.كما ترجم ابن رشد أكثر المؤلفات الطبية والفلسفية إلى اللاتينية والعبرية، وضاعت أصول الكثير منها وبقيت ترجماتها، ومنها كما يذكر الأستاذ العقاد- ما هو محفوظ للآن فى مكتبات سويسرا وباريس بنصه العربى مكتوبًا بحروف عبرية.أما الكتب الميسرة للقارئ العربى بمصر وما جاورها، فهى فى الفقه كتاب «بداية المجتهد» وهو مطبوع، وفى الفلسفة كتاب «تفسير ما بعد الطبيعة» وتلخيص كتاب «المقولات» وكتاب «التهافت التهافت» فى الرد على تهافت الفلاسفة للغزالى. وكل هذه المؤلفات مطبوع.وله رسالة طريفة فى تلخيص كتاب «الخطابة» لأرسطو، مطبوعة بالقاهرة، فضلاً عن بعض مخطوطات بدار الكتب المصرية، منها شرحه على أرجوزة الطب لابن سينا، ومخطوطة لجوامع كتاب النفس لأرسطو.ومن المحقق- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن الآثار الباقية لابن رشد، أقل من آثاره التى انتشرت أيام حياته.. فقد أُحرق بعضها، وأضاع الموت والزمن بعضها، وعَجَّل الكمد بأجَل الفيلسوف فلم ينفعه العفو اللاحق فى الرجوع إلى سابق مكانته، أو حفظ ما تفرق من كتاباته، أو استكمال ما كان يحتاج إلى بعض الاستكمال.وأرجح الروايات أنه توفى ليلة الخميس 9 صفر سنة 595 هـ /1198 م، ولم يشتهر من ذريته غير ولده «عبد الله» الذى تعلم الطب كأبيه وعمل فى بلاط الخلفاء.www. ragai2009.com