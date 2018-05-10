EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
القوات المسلحة تنظم قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء
الخميس 10 مايو 2018 12:08 م
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم :
نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لاداء فريضة الحج لهذا العام علي نفقة القوات المسلحة ، وذلك في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها لأبنائها .
وشهد الاحتفال الذي اقيم علي هامش القرعة العلنية تكريم عدد من اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانا بما قدموة من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون ترابه المقدس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا