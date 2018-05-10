القوات المسلحة تنظم قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء

القوات المسلحة المصرية



بدور إبراهيم :



نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لاداء فريضة الحج لهذا العام علي نفقة القوات المسلحة ، وذلك في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها لأبنائها .



وشهد الاحتفال الذي اقيم علي هامش القرعة العلنية تكريم عدد من اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانا بما قدموة من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون ترابه المقدس.



