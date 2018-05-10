سندة تسعى لصدارة تمويل متناهى الصغر والعمل بالدول العربية



■ حسن عبد الله : 10 مليارات دولار فجوة ائتمان القطاع بمصر

■ باسل رحمى: تدشين 50 فرعاً خلال 3 سنوات %90 منها فى الصعيد

■ استخدام المحفظة الإلكترونية Mobile

Wallet يسهل التعاملات المالية



أحمد الدسوقى



تستهدف شركة سندة للتمويل متناهى الصغر، تصدر نشاط هذا القطاع فى مصر، خلال السنوات القليلة المقبلة .



وأطلق البنك العربى الإفريقى الدولى الشركة الجديدة، بالتعاون مع صندوق سند الألمانى فى احتفالية نظمها أول أمس، برأسمال 115 مليون جنيه، موزعا بنسبة %70 للبنك والباقى للصندوق.



وأشار حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن «سندة» تعد أول شركة فى مصر تؤسس بالشراكة بين بنك وصندوق استثمار دولى، مؤكدا أن «العربى الأفريقى» يراهن على صدارتها نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى حرص مصرفه على تمكين الشرائح العريضة من المجتمع المصرى، لتصبح طاقة منتجة، لافتا إلى أن الصعيد هو البداية.



وأضاف أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يتجاوز نحو 6.5 مليون مشروع تعانى فجوة ائتمانية تقدر بقيمة 10 مليارات دولار، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لتوفير التمويل لتلك المشروعات.



فيما قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن «سندة» ستبدأ انطلاقتها الفعلية بصعيد مصر، خاصة بمحافظة سوهاج التى يتعدى عدد سكانها 5 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن الصعيد هو الأكثر احتياجا لتلك النوعية من التمويلات.



ولفت إلى أن الشركة حصلت على موافقة مجلس الإدارة لافتتاح 50 فرعاً خلال 3 سنوات، مضيفا أن %90 من الفروع ستتواجد بالصعيد وبعض محافظات الدلتا.



وتابع: العميل هو محور الاهتمام الأول والأخير، وسنوليه اهتماماً كبيرا للغاية، لأنه كلما ربح، سنربح معه، وسننمو سوياً»، مشيرا إلى أن «سندة»تسعى لصدارة القطاع بمصر والتواجد فى وقت لاحق ببعض الدول العربية، لتقديم تلك النوعية من التمويلات.



وأكد أن الشركة تسعى للعمل بشكل مختلف من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، خلال الفترة المقبلة.



وشدد على أن الشركة لن تسمح للعميل مطلقا بالحصول على تمويل، وتوجيهه إلى شراء سيارة أو أى عمل بخلاف مشروعه الذى حصل من أجله على التمويل، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة قوية للغاية.



وفيما يتعلق بصرف القرض، قال باسل رحمى، إن شركته ستركز بشكل كبير على ضخ التمويل فى أسرع وقت للعميل، مؤكدا قدرتها على المنافسة بقوة فى السوق المصرية.



ولفت إلى أن «سندة» بها العديد من الخصائص المميزة التى تهدف من خلالها للدخول للسوق المصرية، منها استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمى Digitization، فهى الشركة الوحيدة فى مصر التى تستخدم نظام Temenosالأكبر عالميا فى هذا المجال- كما تتعاون مع واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الشمول المالى فى العالم –Software Group.



وأكد أن الشركة تهدف إلى استخدام خدمة المحفظة الالكترونية Mobile Wallet لسهولة التعاملات المالية، بالإضافة إلى التواصل السريع مع العملاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إتاحة خاصية التتبع الجغرافى للعملاء ومديرى الحسابات - الخاصين بكل منطقة - للوقوف على احتياجاتهم ومساعدتهم.



ووصف القانون الذى ينظم عمل التمويل متناهى الصغر فى مصر بأنه جيد للغاية، لكنه يحتاج إلى تعديلات ماسة، أبرزها رفع الحد الأقصى للقرض إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 حاليا، والسماح بتلقى الودائع للشركات.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى ايجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا يتيسر لهم القروض التقليدية.



وقال «رحمى» إن وضع النشاط قبل صدور القانون كان عشوائى، مؤكدا أنه يحمى العملاء وحقوقهم قبل الشركات والجمعيات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، لافتا إلى أن القانون هو من شجع العربى الأفريقى و»سند» على تأسيس شركة سندة .



وحول المسؤولية الاجتماعية للشركة، أكد أنه بتوجيه خاص من مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، سيتم العناية بشكل كبير بذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تخصيص لهم «مطالع» فى كل فرع، والعناية بمن لديهم إعاقة بصرية أو سمعية، موكدا فى نهاية كلمته أن «سندة» ستكون لها مكانة كبيرة بالسوق المصرية.



بينما قالت دانييلا بيكمان، عضو مجلس إدارة صندوق سند، إن الصندوق فخور بإطلاق أول شركة متناهية الصغر بمصر، التى تعد أحد أهم الأسواق التى يهدف الصندوق للتوسع فيها، ونتطلع بشدة نحو نموها اقتصادياً.



وأضافت: تركز «سندة» بشكل كبير على تعزيز وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص المناطق الريفية.



ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر 4 شركات هى: تنمية، ريفى، تساهيل، وأمان التى حصلت على الترخيص النهائى منذ يومين، بالإضافة إلى 850 جمعية، كما تنتظر شركات: سندة وتمويلى وفيتاس- مصر، الحصول على التراخيص النهائية، من الهيئة العامة للرقابة المالية.