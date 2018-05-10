منى زوبع تشهد إعلان أنجل ييست الصينية ضخ 55 مليون دولار

لإنشاء مصنع جديد لمكسبات الطعم والرائحة ببني سويف





المال - خاص

التقت السيدة منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بنائب حاكم مقاطعة ييتشانج الصينية، ووفد رفيع المستوى من شركة أنجل ييست الصينية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور الدكتورأحمد زهير، المسئول عن ملف الاستثمارات الأسيوية بالهيئة العامة للاستثمار.

وشهد اللقاء إعلان الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 55 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لمكسبات الطعم والرائحة ببني سويف.

وتبلغ استثمارات الشركة، المتخصصة في صناعة الخميرة الجافة، في مصر، حوالي 100 مليون دولار، وتقوم بتشغيل 521 عامل مصري، بالإضافة إلى إرسال 50 عامل مصري للتدريب بالصين.

وتبلغ صادرات الشركة السنوية حوالي40 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى دورها في تغطية جزء من احتياجات السوق المصرية.

وقالت منى زوبع إن توسع الشركات الصينية في الاستثمار في مصر دليل واضح على تحسن بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن المشروعات الصينية أصبحت شريك حقيقي للحكومة المصرية في تحقيق أهدافها فيما يخص التنمية والتشغيل والتصدير.

وأهدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نسخ من قانون الاستثمار مترجمة إلى اللغة الصينية للوفد الصيني، بغرض تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر، وأكدت استمرار دعمها للاستثمارات الجادة، والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية لإزالة كافة العقبات أمام حركة الاستثمار.

ودعا نائب حاكم مقاطعة ييتشانج الهيئة العامة للاستثمار للاستفادة القصوى من مبادرة الحزام والطريق، التي تنفذها السلطات الصينية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في العديد من دول الشرق الأوسط.

وأعلنت قيادات الشركة أنها تستهدف زيادة إنتاجها من الخميرة الجافة من 23 ألف طن حاليًا إلى 35 ألف طن، وفقا لمخططهم لتصدر قائمة منتجي الخميرة الجافة في مصر، بالإضافة إلى قيام قيادات الشركة الصينية بتوجيه التحية والشكر لوزارة الاستثمار وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وللسيدة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة ولجميع العاملين بها على مجهوداتهم الدؤوبة فى دعم جميع الاستثمارات والشركات الصينية العاملة على أرض مصر، وهو ما كان له عظيم الأثر فى اتخاذ الشركة لقرارها بالتوسع فى نشاطها واستثماراتها بمصر.



