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اقتصاد وأسواق
تنمية الصادرات تطالب المالية بتخصيص 240 مليون جنيه
الخميس 10 مايو 2018 11:59 ص
وزارة المالية المصرية 2
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية 2
محمد ريحان وأحمد اللاهونى
طلبت هيئة تنمية الصادرات من وزارة المالية تخصيص وإتاحة 240 مليون جنيه، لإضافة 1000 مستثمر جديد للقاعدة التصديرية، بواقع 80 مليون جنيه سنويا خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، تبدأ فى 2018 / 2019.
وكشفت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة، فى تصريحات صحفية على هامش ختام الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة التجارة أمس مع شعبة المحررين الاقتصاديين، أن الخطة ترتكز على زيادة معدلات نمو التصدير خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر توسيع قاعدة المصدرين، وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات التنظيمية، مثل اللوجيستيات، وخطوط الشحن، والنقل.
وتستهدف الوزارة متوسط %10 سنويًا نمواً فى الصادرات، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة%20 فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية، و%5 للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، و%10 لدول آسيا.
وشددت شيرين الشوربجى، على أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على 3 محاور رئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة فى تحقيق مستهدفات النمو، تتمثل فى الترويج الأمثل للصادرات وفقا لاحتياجات كل سوق، وبناء القدرات التصديرية، والتدريب والدعم الفنى لجميع الأطراف.
وأضافت أن «تنمية الصادرات» تروج للمنتجات المصرية من خلال مشاركتها بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة تشارك سنويا فى نحو 40 معرضا من إجمالى 60 يتم تنظيمها عالمياً، وذلك بعد إجراء تقييم للمعارض والعائد منها.
وحققت الصادرات المصرية 22.4 مليار دولار بنهاية 2017، وسجلت 6.3 مليار دولارخلال الربع الأول من العام الجارى بزيادة %15 عن نفس الفترة من العام الماضى الذى بلغت فيه 5.5 مليار دولار.
وزارة المالية
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