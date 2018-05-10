إيهاب السعيد 1

■ النمر: الضرر الواقع لن يوقف خطة الإصلاح

■ السويفى: قفزات أسعار البترول قصيرة الأجل

■ السعيد: «EGX30» يتجه نحو 17200 نقطة

■ قفز إلى 77 دولارًا للبرميل بعد قرار ترامب



أحمد على وأسماء السيد



تراجعت البورصة المصرية بقوة الأربعاء تزامنًا مع صدور قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، وبالمثل هبطت بورصتا «دبى» و«السعودية»، بنسبة %2.01 و%1.6 على التوالى.



وهبط مؤشر EGX30 الرئيسى بنسبة %1.99 مغلقًا عند 17460.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.40، مسجلًا 861.64 نقطة، و%1.99 نزولا للأوسع نطاقًا EGX100، مغلقًا عند 2225.04 نقطة.



وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.869 مليار جنيه، فيما خسر رأسمال الأسهم المقيدة نحو 15.9 مليار جنيه من قيمته ليستقر عند 15.908 مليار جنيه.



واختلف محللون ماليون، حول مدى تأثر الاقتصاد المصرى بقرار الولايات المتحدة وفرض عقوبات على إيران، ورأى بعضهم أن الارتفاع المحتمل فى سعر برميل النفط، سيتسبب فى ضغوط على الموازنة العام المالى المقبل 2018/2019، فى حين رأى البعض الآخر أن التأثير على أسعار برميل البترول، سيكون قصير المدى، ومن ثم فإن الاقتصاد المحلى غير متضرر، علما بأن سعر برميل النفط ارتفع أمس بنحو %3 عقب إعلان القرار.



من جانبه، أكد إبراهيم النمر، رئيس ادارة البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران سيؤثر بالسلب على أسواق وبورصات منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا دول السعودية والإمارات ومصر.



وأضاف، لـ«المال»، أن البورصات الثلاث تأثرت سلبًا فى تعاملات جلسة أمس - الأربعاء - وبنسب كبيرة تخطت %2 لبورصة «دبى»، مشيرًا فى الوقت نفسه، إلى أن الأسواق العالمية لم تتأثر سلبًا بالانسحاب الامريكى.



وأوضح أن آثار إلغاء الولايات المتحدة اتفاقها النووى مع إيران السلبية على البورصة المصرية ستمتد لعدة جلسات على المدى القصير، مرجحًا عودة السوق المحلية إلى مسارها الصاعد لاحقًا.



وأشار النمر إلى أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع أسعار البترول بنسبة %3، الأربعاء، رغم انخفاض السعر قبل قرار الإعلان الأمريكى.



وقال إن ارتفاع أسعار البترول سيكون مفيدا للدول الخليجية، وسلبيا للاقتصاد المحلى، كونه يزيد من الضغوط على الموازنة المصرية العام المالى المقبل 2018/2019، نتيجة تغير سعر البرميل الذى حددته الحكومة فى الموازنة المقبلة عند 65 دولارا، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الضرر الواقع لن يعيق خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة.



وعن توقعاته لأداء البورصة، الخميس، رجح استمرار الأداء الهابط لمؤشر EGX30، مرشحًا تحركه صوب مستوى الدعم 17500 نقطة على المدى المتوسط، مضيفا أنه فى حال كسره سيستهدف 17300 نقطة، ما يفتح المجال للعودة إلى مناطق 16900 نقطة.



من جهته قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن الآثار السلبية لفرار واشنطن ستظهر بشكل متفاوت على المنطقة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المحلى بعيد نوعًا ما عن التأثر بفرض عقوبات اقتصادية على ايران.



وأضاف أن البورصة المصرية تتحرك فى نطاق عرضى واسع فى الوقت الراهن، مرجحًا تحرك المؤشر الرئيسى بين مستويى 17400 و17900 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما رشح تحرك EGX70 للاتجاه إلى 860 – 880 نقط، على المدى القصير.



وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن التأثير على أسعار النفط قد يستمر على المدى القصير، مضيفة أن القرار به حلقة مفقودة، ويبقى السؤال خلال الفترة الراهنة، هل ستنسحب أمريكا فعليًا أم قد يحدث تراجع عن القرار؟



وتوقعت أن يؤثر قرار ترامب بشكل إيجابى على الاقتصاد الخليجى من خلال دعم فائض موازنة الدول نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وهو ما يختلف عن الوضع المحلى.



وأضافت أن ارتفاع سعر البرميل سيؤثر على الموازنة العامة وبالتالى تكلفة دعم الحكومة للوقود ومدى القدرة على الوفاء بمستهدفات عجز الموازنة، وأوضحت ان الفترة الحالية قد تكون مرحلة ترقب لتطورات الأحداث وهل سيواصل النفط ارتفاعاته من عدمه؟



فى سياق متصل، توقع إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تواصل البورصة تحركاتها السلبية خلال الفترة المقبلة لحين ظهور دواعم بنفس قوة حدث انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووى.



ورجح أن تستهل البورصة تعاملات آخر جلسات اﻷسبوع الجارى عند مستوى 17290 نقطة، ثم 17000 نقطة اﻷحد، فيما يدور المؤشر السبعينى قرب 860-855 نقطة وكسرها يدفعه نحو 840 نقطة.



واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بجلسة الأربعاء، مسجلين صافى بيع بقيمة 14.729 و72.673 مليون جنيه على التوالى، فيما حقق المتعاملون العرب صافى شراء بقيمة 87.403 مليون.

