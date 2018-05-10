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سيــارات
تويوتا إيجيبت تحصل على وكالة لكزس للزيوت
الخميس 10 مايو 2018 11:45 ص
أحمد منصف، المدير التنفيذى لمجموعة تويوتا إيجيبت
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أحمد منصف، المدير التنفيذى لمجموعة تويوتا إيجيبت
أحمد نبيل وشريف عيسى
كشف أحمد منصف، المدير التنفيذى لمجموعة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصرى والجديد للكزس فى مصر، عن استحواذ المجموعة على وكالة لكزس للزيوت بهدف توفير الزيوت الأصلية لطرازات لكزس الفاخرة.
وقال منصف فى كلمته بمناسبة اطلاق عمليات لكزس فى مصر ان المجموعة قررت البدء فى طرح طرازين وهما LS التابعة لفئة السيدان الفاخرة، وLX ذات الدفع الرباعى التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.
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